Conselho do Santos dá prazo para Rollo voltar à vice-presidência ou renunciar

O Conselho Deliberativo do Santos, por meio da Comissão de Estatuto, estipulou um prazo para o vice-presidente Orlando Rollo reassumir a função ou renunciar.

Rollo pediu a licença por tempo indeterminado no dia 28 de janeiro deste ano. Depois de estender os prazos, o vice precisa tomar uma decisão em 30 dias, até meados de maio.

“Comissão do Estatuto está dando o parecer de que o vice-presidente terá tempo-limite para que a licença temporária aconteça. Licença temporária sempre é dada para assuntos muito relevantes, ou assuntos de saúde e situações graves, então portanto a comissão está deliberando que daremos um limite para esse prazo de licença, tendo que voltar imediatamente à função. Deverá retornar ou se por livre e espontânea vontade, deva adotar outra medida, no caso a renúncia. O prazo é de 30 dias”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, por meio de reunião na noite desta segunda-feira.

Com a licença de Orlando Rollo, a vice-presidência ficou vaga. Além do presidente José Carlos Peres, Pedro Doria Mesquita, membro do Comitê de Gestão, costuma assinar contratos representando o colegiado.

