Conheça as promessas do Santos para a Copinha

Após uma temporada abaixo das expectativas, a equipe sub-20 do Santos espera voltar a ter protagonismo no próximo ano e seguir com a tradição vitoriosa do clube em competições de base. Um dos principais objetivos é a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem início em janeiro. Para o torneio, o Peixe aposta em promessas do setor ofensivo.

Apesar de não contar com um elenco recheado de destaques, como ocorrido em anos anteriores, o Santos tem nomes promissores na linha de frente com chances de integrar o time principal. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, inclusive, podem fazer com que garotos da base sejam mais aproveitados.

Uma das principais apostas do Santos para a Copinha é o meia Lucas Lourenço, de 18 anos. Com qualidade na armação de jogadas, o garoto traz dinâmica ao time e, às vezes, arrisca lances individuais. O atleta ganhou notoriedade ao fazer dupla com Rodrygo, que atualmente está no Real Madrid.

Os #MeninosDaVila realizaram o último treino no CT Rei Pelé antes da viagem para Marília, onde o Santos iniciará a jornada pelo tetra da Copinha. A equipe folga nesse dia 31 e viaja no dia 1 para a sede do grupo 2. Vai pra cima deles! 📸 Pedro Ernesto Guerra Azevedo | Santos FC pic.twitter.com/TW5ioxQitg — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 30, 2019

O setor de meio de campo do Peixe também conta com Ivonei, que chegou a integrar treinamentos do time profissional. O jogador de 17 anos é conhecido pela versatilidade. Apesar de atuar como volante, a qualidade técnica fez com que o garoto fosse escalado em posições mais ofensivas em algumas oportunidades.

No ataque, o grande nome do Santos é Marcos Leonardo, de apenas 16 anos. Apelidado de “máquina de gols”, o garoto assinou recentemente o seu primeiro contrato profissional com o clube, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 460 mi). Apesar da pouca idade, o centroavante pode ser aproveitado no time principal.

A estreia do Santos na Copinha está marcada para a próxima sexta-feira (3), às 19h15, diante do Timon, do Maranhão. Os outros adversários do Peixe na fase de grupos são o Olímpico, do Sergipe, e Marília, que joga como mandante.