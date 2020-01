Vice-campeão brasileiro no ano passado, o Santos ainda busca se adaptar à perda de Jorge Sampaolli e ao novo comando em 2020. Na estreia do técnico Jesualdo Ferreira, o Peixe encontrou dificuldades contra o Red Bull Bragantino, nova sensação do futebol brasileiro, e só empatou na primeira rodada do Campeonato Paulista.

Resultados em 2020

– Campeonato Paulista

23/01 Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino

Resumo

Jogos: 1

Vitórias: 0

Empates: 1

Derrotas: 0

Gols Pró: 0

Gols Contra: 0

Saldo de gols: 0