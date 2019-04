Com um gol em seis jogos, Everson ganha 1ª sequência no Santos antes de decisão de Sampaoli

Everson teve a primeira sequência de jogos pelo Santos desde a contratação, no início deste ano. O goleiro foi titular no 3 a 0 sobre o Atlético-GO e no 2 a 0 diante do Vasco, ambos pela Copa do Brasil e na Vila Belmiro.

Com um gol sofrido em seis jogos em 2019 e quatro vitórias, um empate e uma derrota, Everson tenta convencer o técnico Jorge Sampaoli a colocar fim no rodízio com Vanderlei.

O treinador anunciou Vanderlei no Campeonato Paulista e Everson na Copa do Brasil. Com a eliminação no Estadual, o camisa 22 foi titular vezes seguidas no mata-mata, antes da definição para o Campeonato Brasileiro – a estreia será contra o Grêmio, dia 28, na arena.

Sampaoli ainda não decidiu sobre a manutenção do rodízio entre Copa do Brasil e Brasileirão. Enquanto isso, Everson deve seguir titular no jogo de volta da quarta fase, contra o Vasco, em São Januário, na próxima quarta-feira.

Com quase o triplo de jogos do Everson (17), Vanderlei tem nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 17 gols sofridos – média de um partida. O camisa 1 era titular absoluto deste 2015.