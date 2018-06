Com presença de “vovó”, torcida do Santos protesta no CT; veja fotos

A torcida Jovem, uma das maiores organizadas do Santos, organizou um grande protesto na tarde deste sábado, no CT Rei Pelé. Centenas de pessoas cobraram melhores resultados do Peixe, que ocupa a 18ª colocação, na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Um grupo chegou a invadir o CT por um dos portões laterais. A polícia foi acionada e conseguiu, com a ajuda de seguranças particulares, conter o conflito com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Os torcedores prometem continuar o protesto, em maior escala, neste domingo, quando o alvinegro enfrentará o Vitória, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A manifestação dos santistas contou até com a presença de Edilza Alves Esteves, uma senhora de 68 anos. Os ânimos continuaram exaltados na Vila Belmiro, mas também foram acalmados. O elenco começou o treinamento por volta das 16h. Veja algumas fotos abaixo.