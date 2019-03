Com Luiz Felipe de volta, Santos treina de olho na Copa do Brasil

Após dois de folga no Carnaval, o Santos voltou a treinar nesta terça-feira em dois períodos de olho no confronto diante do América-RN pela Copa do Brasil. A grande novidade das atividades foi a presença do zagueiro Luiz Felipe.

O defensor está recuperado de um estiramento na coxa direita e está liberado pelo departamento médico do Peixe. O jogador inclusive, treinou com bola e pode ficar à disposição já na quinta.

Lucas Veríssimo, está bem próximo de ser liberado para os trabalhos com o restante do elenco. Em função de um estiramento no ligamento do joelho direito, o zagueiro está parado há cinco meses.

Veja também: Pituca garante foco na Copa do Brasil e vê novidade na filosofia de Sampaoli

Já em relação ao time que vai enfrentar o Mecão, poucas pistas. Um provável Peixe deve ter: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison (Jean Lucas), Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Cueva; Derlis González.

A comissão técnica já havia adiantado que Everson seria o titular na Copa do Brasil. Dessa forma, Vanderlei estará no banco. Já Felipe Jonatan, jogou a competição pelo Ceará e não estará à disposição de Sampaoli.

Santos e América-RN vão se enfrentar na quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília) no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesta etapa da competição, quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com