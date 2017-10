Com Lucas Lima longe, Santos avança em renovação com Oliveira

O Santos vive situações distintas com dois de seus principais jogadores. Enquanto Lucas Lima, com contrato acabando neste ano e despertando interesse do rival Palmeiras, afirmou que só irá responder a proposta de renovação após o término do Campeonato Brasileiro, o centroavante Ricardo Oliveira, também com vínculo até 31 de dezembro, está com negociações avançadas e deve prolongar sua permanência no clube.

“Hoje tivemos uma evolução na conversa com o Ricardo e vamos ter uma definição mais rápida. Estamos avançando. A situação dele é diferente do Lucas Lima, que só vai responder no final do Brasileirão. O Ricardo deve se decidir antes”, afirmou o presidente Modesto Roma Júnior em entrevista ao programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes.

Inicialmente, a proposta do Santos é para estender o contrato por mais um ano, até o final de 2018, quando Oliveira terá 38 anos. O atacante, porém, pretende assinar um vínculo válido por mais dois anos.

Após um início de ano fraco, o camisa 9 engrenou nas últimas partidas e chegou ao número de dez gols, alcançando a vice-artilharia do Peixe na temporada, atrás apenas de Bruno Henrique, que tem 16.

Se com Oliveira a negociação está avançando, o mesmo não pode ser dito de Lucas Lima. O Santos ofereceu R$ 45 milhões a Lucas Lima até o fim de 2020. Os salários do meia dobrariam para cerca de R$ 600 mil, com bônus por metas alcançadas e aumentos anuais. Porém, Guangzhou Evergrande e Hebei Fortune, da China, ofereceram valores maiores. Além disso, o Palmeiras também sinalizou com uma proposta superior a do alvinegro.

“Por enquanto ele tem contrato com o Santos até 31 de dezembro. Tem uma proposta nossa e ele está estudando. Nós queremos o Lucas Lima. Se você tem até 31 de dezembro para responder, por que vai responder agora!? Ele já falou q vai decidir isso quando acabar o campeonato. A atitude que nós tínhamos que tomar nós já tomamos, que foi fazer a proposta. Ele vai fazer o que for melhor para ele”, concluiu Modesto.