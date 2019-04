Com Jorge, Santos pode repetir estratégia que deu certo contra o Corinthians

Com Jorge à disposição, o Santos pode repetir a estratégia da partida contra o Corinthians diante do Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Peixe perdeu por 1 a 0.

Na última segunda-feira, no Pacaembu, o técnico Jorge Sampaoli escalou Diego Pituca como lateral-esquerdo para ter os alas como volantes e abrir espaços na defesa fechada do rival.

Como disse Victor Ferraz, os laterais só preencheram a linha defensiva sem a bola. Com a posse, foram meio-campistas. O Peixe criou diversas chances, venceu por 1 a 0 e acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paulista nos pênaltis.

Com Jorge, Sampaoli não precisa improvisar diante de mais uma provável “retranca” do Atlético-GO. O lateral tem a facilidade de atacar pelo meio, assim como Victor Ferraz – algo mais difícil, por característica, para Felipe Jonatan.

Sem Gustavo Henrique, suspenso, e Jean Mota, lesionado, o Alvinegro deve ter Lucas Veríssimo na defesa e Cueva mais uma vez no meio-campo.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Aguilar, Lucas Veríssimo e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Cueva; Soteldo e Derlis González.

