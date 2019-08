Com erros cruciais, Felipe Aguilar vive momento ruim no Santos

O zagueiro Felipe Aguilar não vive bom momento no Santos. Dos últimos três jogos do Peixe, o colombiano foi responsável por falhas individuais em dois, que foram determinantes para a derrota contra o São Paulo e o empate contra o Fortaleza. No revés diante do Cruzeiro, o defensor estava suspenso.

Há pouco mais de duas semanas, Aguilar foi o vilão no San-São, que terminou em 3 a 2 para o rival. O Santos chegou a abrir o placar no Morumbi, mas o Tricolor Paulista empatou no início do segundo tempo. Pouco depois, o zagueiro santista colocou a mão na bola dentro da área, gerando o pênalti da virada são-paulina. Em seguida, falhou ao ficar no mano a mano com Alexandre Pato, tropeçando e deixando o caminho livre para o atacante fazer o terceiro.

Já no último domingo, o colombiano comprometeu o resultado contra o Fortaleza, depois de o Peixe abrir 3 a 0 na Vila Belmiro. No segundo tempo, ele cometeu o pênalti convertido por Wellington Paulista. Depois, deixou o camisa 9 sozinho para marcar o segundo. Por fim, caiu dentro da área e não conseguiu impedir Tinga de fazer o gol de empate nos acréscimos.

As atuações recentes de Felipe Aguilar fizeram Jorge Sampaoli pensar em blindar o jogador de 26 anos. Depois da partida contra os cearenses, o treinador fez questão de defender o atleta. “São momentos. Aguilar fez um jogo muito bom, mas teve erros pontuais que interferiram no resultado. Isso desfigura um pouco a atuação. Confio muito nele, é nobre, que deixa tudo e se entrega totalmente. Ele está no último terço e erros aparecem mais. Ainda mais quando se convertem em gols. Temos que levantar quem não vive o melhor momento”, declarou o comandante.

Desde que chegou ao Alvinegro Praiano, em janeiro deste ano, o zagueiro vinha mostrando um bom desempenho, que aumentou sua credibilidade com o técnico argentino e com a torcida. Os números na temporada mostram isso: ele jogou 34 dos 41 jogos do Santos, sendo 33 como titular. Agora, o defensor precisa recuperar o bom futebol para se manter no time.

Sua primeira chance de reabilitação pode ser já no próximo sábado (31), às 19h (de Brasília), quando o Peixe enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Verdão do Oeste, a equipe da Vila Belmiro tenta recuperar a liderança da competição.