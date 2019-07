Com contrato no fim, lateral na base do Santos há sete anos pode sair de graça

Rhuan, lateral-esquerdo nas categorias de base do Santos desde 2012, pode sair de graça. O contrato termina em 31 de outubro deste ano e não há negociação em andamento pela renovação.

O Peixe alega aos representantes do jogador de 18 anos a espera pela aprovação ou não do técnico Jorge Sampaoli. A ideia da família e empresário é aguardar até, no máximo, os primeiros dias de agosto antes de começar as conversas com outros clubes.

Rhuan faz alguns treinamentos entre os sparrings de Sampaoli, mas não tem espaço no elenco profissional de Jorge e Felipe Jonatan na posição e disputa espaço com Alan Cardoso no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Lucas Sena no Paulista e Brasileirão Sub-20.

Natural de Diadema, o ala tem convocações para seleções brasileiras de base e espera permanecer. Ele foi titular do Alvinegro na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

