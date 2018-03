Com bons números, Sasha vira unanimidade no Santos: “Sei do que sou capaz”

Eduardo Sasha estava em baixa no Internacional antes de ser emprestado ao Santos. Quando anunciado, boa parte do torcedor criticou a contratação. E o atacante provou que o Peixe acertou.

“Sabia que talvez não era a contratação que muitos gostariam, mas sabia que eu tinha muito a dar. Sei da minha capacidade, do que sou capaz. Não terminei ano em alta, mas sabendo que esse ano, desde o início, eu teria muito a evoluir. Então as coisas estão acontecendo por esse fato, de começar o ano com colegas, em um ambiente totalmente tranquilo, alegre, isso facilita bastante. Isso me acolheu. Cheguei tranquilo, trabalhando bem. Estou muito feliz. Com certeza é com a ajuda de todos que estou nesse momento. Foi muito rápido…”, disse Eduardo Sasha, em entrevista coletiva.

As estatísticas do Footstats mostram a boa fase do jogador de 26 anos: 12 jogos, cinco gols, 18 finalizações e 11 certas: 61,1% de pontaria e um gol a cada 3,6 chutes.

“Fico feliz por estar bem posicionado e saber aproveitar as oportunidades que tenho. Às vezes não tenho muitas oportunidades, nem finalizo tanto. Fico feliz por estar bem posicionado e preparado para fazer os gols nas oportunidades”, completou.

Sasha está emprestado pelo Inter até o dia 31 de dezembro. O Santos não informou o valor de compra fixado. O atleta tem o desejo de permanecer.