Clube japonês tenta, mas não consegue contratar Vladimir, do Santos; Ceará faz consulta

O Shimizu S-Pulse, do Japão, tentou contratar Vladimir, do Santos, mas a negociação pelo empréstimo de 10 meses não avançou. O Peixe pediu 3 milhões de dólares (R$ 12 mi) pela opção de compra e inviabilizou as tratativas.

O Shimizu procura por um goleiro no futebol brasileiro, porém, o empréstimo com cláusula de menos de 1 milhão de dólares (R$ 4 mi) é um dificultador.

Outra equipe interessada em Vladimir é o Ceará. A prioridade é Jordi, ex-CSA, mas o técnico Abel Braga não descarta o retorno dele ao Vasco.

Vladimir tem 30 anos, foi titular do Avaí e se destacou mesmo com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do Menino da Vila termina em 31 de dezembro de 2020.

Seu futuro ainda é incerto e dependa da nova comissão técnica santista. Everson foi o titular neste ano e Vanderlei pode ser negociado.