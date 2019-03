Classificado no Paulista, Santos pode rodar elenco e priorizar Copa do Brasil

Com a vitória por 3 a 2 sobre o Oeste no último sábado, no Estádio do Pacaembu, o Santos foi o primeiro e único clube até o momento que assegurou vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. Dessa forma, o técnico Jorge Sampaoli pode finalmente rodar o elenco nos jogos finais do Estadual.

Nesta quinta-feira, por exemplo, o Peixe pega o América-RN, novamente no Pacaembu pela Copa do Brasil. Everson deverá ser titular no confronto. No restante, o treinador argentino mandará a força máxima.

Veja também: Santos lidera estatísticas de passes e cruzamentos certos no Paulistão

Entretanto, três dias depois, o Alvinegro da Vila Belmiro terá o clássico contra o Corinthians, em Itaquera. Mesmo se tratando de um jogo importante, o Santos pode colocar alguns jogadores considerados reservas, a exemplo do que fez no empate sem gols diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Das competições que estava disputando em 2019, o Peixe já adeus à Copa Sul-Americana, ao ser eliminado de forma vexatória para o modesto River Plate-URU, após empatar em 0 a 0 no Uruguai e 1 a 1 em São Paulo.

Após folgar na segunda-feira de Carnaval, o Santos se reapresenta nesta terça, com treinamento em dois períodos sob a batuta de Sampaoli. O duelo contra o América-RN será quinta-feira, no Pacaembu, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com