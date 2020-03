Cirurgia de Renyer, do Santos, é realizada com sucesso em SP

Graças a Deus ocorreu tudo bem na cirurgia 🙌🙏 — Renyer Oliveira🇧🇷 (@Renyer011) March 11, 2020

A cirurgia de Renyer, do Santos, foi realizada com sucesso nesta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com o doutor Moisés Cohen.

O atacante fez um procedimento para reconstruir o ligamento cruzado do joelho direito. O prazo de recuperação varia entre seis e oito meses e ele pode ficar fora de combate até 2021.

Renyer torceu o joelho durante treinamentos com a seleção brasileira sub-17 na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Ele tem 16 anos e foi promovido ao elenco profissional por Jesualdo Ferreira nesta temporada.

