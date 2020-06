Chelsea vai tentar tirar Kaio Jorge do Santos em julho

O atacante Kaio Jorge, do Santos, despertou o interesse do Chelsea. Segundo o jornal Sky Sports, o clube inglês fará uma investida pelo jovem atleta nesta janela de transferências do verão europeu, que começa em julho.

O portal compara o estilo da cria santista ao de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, e afirma que os Blues mantém boa relação com Giuliano Bertolucci, empresário do jogador, que também representa David Luiz e Oscar, que tiveram passagem pelo clube. Na concorrência, Juventus e Bayern Leverkusen também estão de olho no brasileiro.

Kaio Jorge tem apenas 18 anos e estreou como profissional em 2018, sob o comando de Cuca. Pelo Peixe, são 12 jogos e um gol na equipe principal. Seu contrato vai até 2022.

Pelas seleções de base, o destaque é ainda maior. No Mundial Sub-17 do ano passado ele foi o artilheiro do Brasil, que se sagrou campeão. Foram cinco gols em sete partidas.

