Chegada de Jobson deve fazer Yuri perder espaço no Santos

Na última terça-feira, o Santos finalmente confirmou a contratação do volante Jobson, um dos destaques do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista deste ano. O jogador inclusive já treinou com os novos companheiros, e a partir do Brasileirão deverá estar à disposição de Jorge Sampaoli.

O argentino tem a disposição para a posição de volante Alison e Diego Pituca, ambos titulares incontestáveis. Yuri e Jean Lucas são os reservas imediatos. Contudo, Jobson, em teoria briga por uma vaga com todos eles, pois, marca bem e também tem qualidade para passar a bola e ajudar o time na construção das jogadas.

Um dos nomes que a torcida santista mais questiona é o do volante Yuri. O camisa 25 não corresponde às expectativas quando entra e não conseguiu aproveitar as oportunidades que Sampaoli deu. Assim, deve perder espaço com a chegada de Jobson.

Em 11 partidas pelo Paulistão, Jobson marcou dois gols (contra Palmeiras e Ferroviária), além de ter levado quatro cartões amarelos e não teve nenhuma expulsão. Podendo atuar como primeiro ou segundo volante, e um pedido pessoal de Jorge Sampaoli, o jogador chega para reforçar um setor em que o Santos tem boas opções, mas com o recém chegado, ganhará qualidade.