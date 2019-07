Casa cheia! Torcida do Santos esgota ingressos para partida contra o Goiás

O Santos anunciou na manhã desta terça-feira que estão esgotados os ingressos para a partida do clube diante do Goiás, no próximo domingo, às 11h, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. 11.650 ingressos foram vendidos, e a diretoria ainda tenta comercializar algumas cadeiras cativas de sócios inadimplentes.

A Vila tem capacidade para abrigar cerca de 16 mil expectadores, porém, há um espaço com 4.250 cadeiras, entre cadeiras cativas e camarotes, que não podem ser vendidas normalmente. Além disso, o setor visitante pode abrigar 600 torcedores.

ALÇAPÃO LOTADO! Os ingressos disponibilizados para o jogo contra o Goiás, domingo (4), às 11h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, estão esgotados. Foram vendidos 11.650 ingressos. Vamos apoiar o Peixão em mais um jogo importante! Vai pra cima deles, Santos! #AquiÉSantos pic.twitter.com/H07OoXE6IW — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 30 de julho de 2019

Esta é a segunda partida consecutiva que o torcedor do Peixe acaba com os ingressos disponibilizados. Na partida contra o Avaí no último domingo, que rendeu a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, 12.787 torcedores acompanharam ao vivo a partida.

Com nove vitórias em 12 jogos, o Santos está na liderança do Brasileirão com 29 pontos, dois a mais que o segundo colocado Palmeiras.