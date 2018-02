Carille sugere troca ao Santos por Marquinhos Gabriel, mas faltam opções

O Santos tem interesse em Marquinhos Gabriel. Técnico do Corinthians, Fábio Carille cogita trocar o meia por algum jogador do Peixe. O problema é a escassez de opções.

O Timão quer um centroavante, posição carente também no alvinegro. Zagueiro ou lateral-esquerdo seriam bem-vindos, mas na Vila Belmiro não há grandes alternativas. Para a zaga, Cleber pode ser uma solução. Na ala, Caju e Romário não têm agradado.

“Esse interesse do Santos pelo Marquinhos já existe desde o ano passado. Há várias equipes sempre sondando o Marquinhos, mas eu falei que só troco por qualidade. Vou respeitar se for a vontade dele, desde que venha qualidade também. Caso contrário, não vou perder esse jogador”, explica Carille.

O treinador do Corinthians é fã do futebol de Zeca, mas a situação do lateral-esquerdo é complicada. Há uma audiência em abril para julgar o pedido de rescisão de contrato do atleta, feito em outubro. Até lá, o imbróglio deve ser mantido e fica difícil imaginá-lo envolvido numa troca.

Marquinhos Gabriel é uma opção no Peixe depois do insucesso na negociação por Lucas Zelarayán. O argentino permanecerá no Tigres-MEX depois de mais de um mês de negociação.