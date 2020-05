Capitão e mais 10 da Copinha têm menos de um ano de contrato com o Santos

O capitão e mais 10 jogadores inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior têm menos de um ano de contrato com o Santos, de acordo com as informações no site da Federação Paulista.

Felipe Carvalho, volante com a braçadeira na competição de base, tem vínculo até 31 de dezembro. Seus representantes não foram procurados para negociar. Allanzinho tem renovação encaminhada.

Outros dois atletas nem estão mais no Peixe – Gustavo Vilar e Antônio Gamaroni. O técnico Márcio Zanardi também saiu e foi substituído por Pablo Fernandez.

Lucas Sena, Pedrinho Scaramussa, Derick, Jhonnathan, Victor Yan, Gabriel GB, Ivonei, Lucas Lourenço, Gabriel Pirani, Marcos Leonardo, Alex Negueba e Wesley possuem vínculos maiores.

Veja os jogadores com contrato perto do fim:

Goleiros

Paulo Mazoti – 30 de setembro

Matheus Saldanha – 31 de dezembro

Breno – contrato amador até 31 de dezembro

Lateral

Gustavo Moreira – 31 de dezembro

Zagueiros

Robson Reis – 31 de janeiro

Heron – 31 de maio

Meio-campistas

Felipe Carvalho – 31 de dezembro

Lucas Henrique – 10 de setembro

Donizete – 31 de dezembro

Atacantes

Allanzinho – 31 de março

Caio Mota – 31 de março