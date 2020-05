Capitão do sub-20 agradece ao Santos por poder ficar em casa: “Privilegiado”

Felipe Carvalho, capitão da equipe sub-20 do Santos, refletiu em uma publicação nas redes sociais na última segunda-feira e agradeceu ao clube por poder ficar em casa.

O volante se diz privilegiado por ter condições de cumprir a quarentena, sem colocar a família em risco, em meio ao novo coronavírus.

“Em meio à toda esta loucura que estamos vivendo com treinos em casa, saudade das pessoas que amamos e principalmente de fazer aquilo que mais amo, me coloquei a pensar de maneira mais profunda hoje de manhã sobre a minha vida e tudo que já passei até aqui. Cheguei à conclusão de que sou privilegiado por poder ficar em casa com minha família e não precisar pisar na rua e colocar em risco a minha vida e de pessoas que eu amo.

Além disso, me recordei da Copa SP que fizemos e do quanto sou privilegiado por poder vestir essa camisa que tantos craques históricos como Pelé, Coutinho e Neymar vestiram e por já ter amarrado em meu braço a braçadeira de capitão que leva o “Z” em homenagem ao Eterno Capitão Zito. Não é uma responsabilidade pequena. Ter sido escolhido para representar e liderar a maior categoria de base do Brasil no maior campeonato de base do mundo é um orgulho que levarei para o resto de minha vida e que para sempre serei grato.

Obrigado @santosfc por me proporcionar estas alegrias e seguranças em minha vida. Com certeza só tenho a agradecer por estar neste clube e abrirem as portas da Vila Belmiro para os meus sonhos. Não vejo a hora desta loucura terminar para seguir fazendo o que amo e brigar por coisas maiores. “Santos, Sempre Santos””.