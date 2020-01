Bryan Ruiz viaja ao Brasil, nega “sacrifício” e estipula prazo para se resolver com o Santos

Bryan Ruiz embarcou ao Brasil no início da noite desta terça-feira. O meia concedeu entrevista a alguns veículos de imprensa da Costa Rica e comentou sobre o futuro no Santos.

Bryan se reapresentará na tarde desta quarta, no CT Rei Pelé, e espera o pagamento de dívida do Peixe para negociar a rescisão. Enquanto isso, ele não descarta ser aproveitado pelo técnico Jesualdo Ferreira.

“Sigo sendo jogador do Santos e tenho que me apresentar amanhã para ver o que ocorre. Não me informaram de nada. Tenho que estar lá como todos os outros companheiros. Se Santos quiser que eu jogue, vou jogar. Estou de acordo com a rescisão amigável, mas isso ainda não foi possível. Primeiro tenho que me acertar com o Santos para pensar em outra situação. Não houve algo mais sério (com outro clube) por causa disso”, disse Bryan Ruiz.

“Até não cumprirem com deveres, não vou rescindir. Vou fazer o possível, mas precisamos esperar. Para voltar à seleção preciso jogar. Vou tentar solucionar isso em janeiro. Não posso deixar de lado algo que me pertence por contrato. Quero que paguem o que me devem para fazermos um acordo. Não tenho que sacrificar algo negociado e assinado. São salários e coisas atrasadas. Peço que me paguem para falarmos de rescisão. Até não fazerem isso, não faremos acordo. Temos até 31 de janeiro para poder negociar com as ligas com janela aberta. É difícil, mas espero que isso seja solucionado até lá”, completou.

Contratado em julho de 2018, após a Copa do Mundo, Bryan fez apenas 12 partidas com a camisa do Santos, sendo três como titular. O jogador não chegou a balançar as redes e não foi nem para o banco de reservas no ano passado com o Peixe. Ele recebe um dos maiores salários do elenco.