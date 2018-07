Bryan Ruiz impressiona em 1º trabalho com bola no Santos

Bryan Ruiz treinou pela primeira vez com bola pelo Santos na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e se destacou em trabalho em campo reduzido com os reservas.

Curinga, o costarriquenho jogou para dois times e deu diversas assistências, mesmo com pouca movimentação já que ainda não está na forma física ideal depois de atuar na Copa do Mundo da Rússia. Ele ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Eduardo Sasha, substituído contra o Flamengo com dores musculares na coxa, veio a campo e deve ficar à disposição contra o América-MG, domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O técnico interino Serginho Chulapa não esboçou o time. Os titulares fizeram treino físico separadamente. A escalação será definida em atividade na manhã deste sábado, aberto para a imprensa.

Chulapa, suspenso por ter sido expulso contra o Flamengo, não poderá dirigir a equipe. O preparador de goleiros Arzul deve ficar na área técnica. O Santos corre para anunciar um substituto para Jair Ventura.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol