Bryan Ruiz, do Santos, volta a ser especulado em time da Costa Rica; diretor esfria possibilidade

Bryan Ruiz voltou a ser especulado no Alajuelense, da Costa Rica, nos últimos dias. Mas o diretor do clube vê pouca chance de contratar o meia do Santos.

“São apenas rumores, não houve negociação. O presidente tem uma boa comunicação com o Bryan, assim como com outros jogadores, mas não há negociação para voltar à equipe. Bryan tem contrato com o Santos… Da nossa parte, sempre será bem-vindo, mas ainda não está claro se é um jogador disponível”, disse Federico Calderón, à ESPN.

“Teríamos que ver as circunstâncias do campeonato e as necessidades da comissão técnica, obviamente também o orçamento. A realidade é que não podemos trazer um jogador como o Bryan Ruiz agora. Veremos no momento e quanto seria seu valor, mas o que ele ganha é um tema que agora não podemos gerir”, completou.

Bryan tem 34 anos e treinava pelo time B antes da paralisação por conta do novo coronavírus. Sua última partida pelo Peixe ocorreu em novembro de 2018, contra a Chapecoense. O contrato termina em dezembro e não houve acordo pela rescisão amigável.

