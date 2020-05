Brugge lamenta “silêncio” do Santos após ir à Fifa por Luan Peres

O Brugge é mais um clube descontente com o Santos no mercado. O clube da Bélgica foi à Fifa pela dívida referente ao empréstimo de Luan Peres e lamenta pelo silêncio do Peixe.

A Gazeta Esportiva conversou com Vincent Mannaert, CEO do Brugge, e ele disse que o Alvinegro não entrou em contato para negociar acordo e a solução só ocorrerá na Justiça.

O Santos contratou Luan Peres por empréstimo em agosto de 2019 e combinou o pagamento parcelado de R$ 1 milhão. De acordo com o Brugge, o Peixe não pagou nada até o momento.

O Alvinegro reconhece o débito e promete regularizar em breve, assim como nos casos de Cleber Reis no Hamburgo, da Alemanha, e Felipe Aguilar no Atlético Nacional, da Colômbia.

O empréstimo de R$ 1 milhão foi antecipado pela Gazeta à época, assim como o valor de compra fixado em R$ 23,6 mi, na cotação do momento. Luan Peres está emprestado até dezembro e é titular absoluto sob o comando de Jesualdo Ferreira.

