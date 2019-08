Botafogo tem interesse em Cueva, mas Santos descarta empréstimo

O Botafogo quer contar com Cueva, mas o Santos descarta emprestar o meia. O interesse do clube carioca foi publicado inicialmente pelo GloboEsporte.com.

“Sem chance de empréstimo ao Botafogo. Cueva só sairia em definitivo. Estamos trabalhando em algumas frentes”, resumiu o presidente do Peixe, José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Cueva não foi nem relacionado nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra Goiás e Avaí, por causa do limite de cinco estrangeiros. A comissão técnica, porém, conta com o armador.

“Cueva é excelente, mas há o limite de estrangeiros e Jorge Sampaoli optou por deixá-lo fora. Está considerado como qualquer outro estrangeiro do elenco. Nada diferente”, disse o auxiliar Jorge Desio.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar (RUS) ao Santos até janeiro de 2020, mas o contrato prevê compra por R$ 26 milhões. O Peixe, se não vender o atleta antes, terá de pagar essa quantia em quatro anos, até 2023. O salário é um dos maiores do elenco: cerca de R$ 600 mil.

