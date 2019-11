Autuori tenta tranquilizar empresários e familiares após anúncio no Santos

Superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori tenta tranquilizar empresários e familiares após anunciar a permanência apenas até dezembro.

Autuori e outros reforços do departamento de futebol mudaram a relação com representantes de jogadores. E essas pessoas ficaram preocupadas depois da notícia desta semana sobre a saída do profissional.

Paulo Autuori, porém, mantém a agenda de reuniões e, se depender dele, ajudará ao máximo no planejamento do Peixe para 2020. William Thomas, diretor técnico indicado por ele, deve permanecer, assumir o comando e dar prosseguimento ao trabalho.

A ligação entre o Alvinegro e os parentes ou agentes era feita basicamente pelo presidente José Carlos Peres até pouco tempo atrás. Com esse cenário, era comum a espera de várias horas e encontros desmarcados com pouca antecedência.

Agora a situação é (era) melhor. Autuori e os demais membros da diretoria têm mapeado assuntos pendentes e já entraram em contato com quase todos os familiares de atletas da base com contrato perto do fim, por exemplo.

