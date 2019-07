Autuori quer Renato no Santos e diz que não participará de negociações

Paulo Autuori foi apresentado como novo diretor de futebol do Santos na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, e pediu pela presença de Renato no dia a dia do Peixe. O contrato vai até dezembro de 2020.

Ex-volante, o ídolo está afastado da função de executivo de futebol desde janeiro, por causa de problemas pessoais, e o retorno é incerto.

“Renato é fundamental, não se pode perder esse caráter e experiência. Não se pode perder essa oportunidade. Será peça fundamental, que se sinta útil e participativo”, disse Autuori.

“Renato teve problemas familiares, pediu tempo para resolver. Tenho conversado bastante, disse que estava impedido de viajar. Ele me liberou para contratar um executivo, ele ficou muito feliz de saber o nome do Paulo. Era primeira e única opção. Eu e Renato estamos muito bem, com comunicação boa. Ficou feliz com a vinda e eu fiquei mais feliz ainda quando ele aprovou a escolha. Sem eu nem tocar no assunto, Paulo disse que Renato era importante”, emendou.

Paulo Autuori também deixou claro que não participará de negociações por contratações, vendas ou renovações. Essa parte continuará com o presidente José Carlos Peres.

“Não estarei envolvido em negociações, quero distância. Não é a minha. A minha é construir, sou homem de equipe. Gestões dirigem equipes transdisciplinares, interagindo o tempo todo”, afirmou Autuori.

“Não tenho a qualificação de um Paulo Autuori para ser diretor de futebol. Fiz por alguns meses, é cansativo. Durmo quatro ou cinco horas por dia para tentar fazer alguma coisa. O que ele faz em sete eu faço em 14. E às vezes nem consigo. Eram muitas funções para executar e o clube é uma onda gigante, sobreviver a cada dia. O ontem procura viver o amanhã. Era difícil, necessitávamos alguém do ramo para organizar. Não tinha tempo nem conhecimento necessários. Imagina acumular tudo isso, que toma tempo, aborrece? Demanda tempo, falo com vários locais e clubes de noite, com momento mais fácil de se encontrar alguém”, explicou o presidente.

Paulo Autuori tem 62 anos e chefiará o masculino, feminino e base, supervisionando os gerentes Gabriel Andreata, Alessandro Rodrigues e Marco Maturana, respectivamente.

Autuori trabalhou pela última vez como técnico do Atlético Nacional (COL), onde pediu demissão em maio e estava livre no mercado desde então. Treinador multicampeão, ele foi dirigente no Athletico-PR, em 2017, e no Fluminense, em 2018. Ele esteve no Ludogorets (BUL), como técnico, também no ano passado.

Autuori chega para comandar o departamento de futebol e dividir as funções com o presidente José Carlos Peres e o gerente jurídico Pedro Felipe. O Santos ainda tem Gabriel Andreata como gerente e Diogo Castro como coordenador. O executivo Renato está afastado desde o início do ano por problemas pessoais e ajuda como pode à distância.

