Autuori ouve comissões da base e muda rotina de sparrings no Santos

A pedido das comissões técnicas das equipe sub-17 e sub-20, o diretor de futebol Paulo Autuori mudou parte da rotina dos sparrings do Santos no CT Rei Pelé.

A mudança teve início na última sexta-feira, quando apenas os profissionais estiveram em campo e nenhum da base compôs a atividade do técnico Jorge Sampaoli.

A nova orientação consiste em liberar os Meninos da Vila da véspera de jogos da base para que os técnicos Márcio Zanardi (sub-20) e Márcio Griggio (sub-17) possam esboçar o time titular antes dos compromissos.

Os sparrings compõem os treinamentos e enfrentam os profissionais em movimentações táticas. Eles continuarão a trabalhar durante a semana, mas priorizarão a base um ou dois antes de cada jogo.

Na rotina anterior, era comum determinado atleta trabalhar com os profissionais em um dia e no seguinte atuar, sem ter treinado com todos os demais companheiros e muitas vezes fora da condição física ideal pelo duplo período.

Para Sampaoli, a experiência com o elenco profissional é fundamental para os jovens. O técnico costuma afirmar que o grupo de transição virou base do plantel principal nas suas passagens por Sevilla (ESP) e La U (CHI).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com