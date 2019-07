Autuori não quer negociar, mas Santos aposta em seu poder de persuasão

Paulo Autuori deixou clara na apresentação oficial a vontade de não participar de negociações por reforços, vendas ou renovações. O Santos, porém, aposta no poder de persuasão do novo diretor de futebol.

O Peixe vê Autuori como decisivo para convencer atletas a virem ou a permanecerem. O homem-forte do futebol alvinegro fará um projeto para integrar profissional e base e otimizar o dia a dia do clube entre comissões técnicas e elencos.

Autuori é respeitado no mercado e, no Brasil, não quer mais saber de ser técnico. O objetivo do profissional de 62 anos é se firmar como dirigente. No Santos, será o elo entre campo e a gestão e levará ao presidente José Carlos Peres as necessidades de Jorge Sampaoli.

Na procura por determinado reforço, por exemplo, a ideia é que Autuori e Sampaoli conversem, definam posição carente e opções para o setor. Peres seguirá com a maioria das tratativas, auxiliado pelo gerente de futebol Gabriel Andreata e pelo gerente jurídico Pedro Felipe.

Autuori iniciará os trabalhos efetivamente na manhã desta quarta-feira, quando o Santos se reapresenta no CT Rei Pelé após folga na terça. O diretor quer conversar com comissão e elenco do profissional, base e masculino e conhecer a fundo a estrutura do Peixe.

Paulo Autuori assinou contrato até dezembro de 2020. O presidente Peres tentava trazê-lo desde o início da gestão. O último trabalho foi no Atlético Nacional (COL), como técnico, antes de se demitir em maio.

