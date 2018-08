Auditoria aponta R$ 2,5 mi em contratos suspeitos; Santos promete ir à Justiça por ressarcimento

O Santos divulgou um relatório da auditoria forense feita pela empresa GF Brasil nesta sexta-feira, por meio de seu Portal da Transparência (clique aqui para ver o material).

Há vários contratos suspeitos de prestação de serviço entre 2013 e 2017, nas gestões de Odílio Rodrigues e Modesto Roma. Os valores atingem R$ 2,5 milhões. São 21 acordos sem serviços comprovados ao clube. Além do mais, quase R$ 2 milhões foram gastos com consultorias e assessorias jurídicas.

“Uma das observações que encontramos na gestão dos contratos é a ausência da efetiva prestação dos serviços, o que pode acarretar o pagamento indevido por serviços não prestados e possíveis contingências tributárias e/ou trabalhistas. Durante um planejamento de uma contratação, é imprescindível que o responsável pelo futuro contrato estime o volume de serviços a ser contratado a partir da demanda prevista para o serviço em questão. O volume de serviço a ser orçado determina a capacidade financeira que o Santos deve ter. O volume a ser contratado deve ser resultante da real necessidade do serviço”, explica o relatório.

O Santos promete entrar na Justiça contra os “malfeitores” em busca do devido ressarcimento ao clube. Veja a nota oficial abaixo, na íntegra..

O Santos Futebol Clube, por sua Presidência e diante da gravidade das notícias divulgadas nos mais diversos veículos de imprensa nos últimos dias, vem a público, reafirmar seu compromisso com seus torcedores, associados, dirigentes e conselheiros, esclarecer o seguinte:

1. Diante dos inúmeros problemas financeiros enfrentados desde o início deste ano, bem como dos flagrantes indícios de práticas de gestão temerária, identificados pela atual gestão, o Santos Futebol Clube contratou uma renomada empresa de auditoria, visando analisar contratos, extratos, documentos contábeis, bem como colher outras informações necessárias para apurar a real situação do Clube;

2. Iniciados os trabalhos e conforme já foi divulgado nos veículos de imprensa, foi constatada a prática de centenas de irregularidades, algumas inclusive com reflexos penais, das quais resultaram inúmeros prejuízos financeiros ao Clube;

3. Além de mais de 10 (dez) contas com saldo zerado, do desconto de contribuições fiscais e previdenciárias de empregados e fornecedores e da sua falta de repasse dessas importâncias ao Fisco (o que gerou um débito de aproximados R$ 19.000.000,00), a auditoria identificou irregularidades na contratação de profissionais sem a demonstração da prestação dos serviços, o custeio de passagens aéreas em prol de interesses particulares, o pagamento de comissões para empresários sem a respectiva justificativa e origem, a celebração de contratos de empréstimos com empresários, em condições exageradamente desfavoráveis ao Clube, a celebração de contratos de intermediação de venda do mesmo atleta com mais de um agente, tendo por objeto direitos que já haviam sido cedidos para terceiros, além da assinatura de acordo com um fundo de investimento em condições flagrantemente desfavoráveis ao Santos Futebol Clube, são apenas alguns dos exemplos dos malfeitos identificados;

4. Desta forma e considerando que o compromisso da Presidência é o de defender, de forma intransigente, os interesses do Clube, inclusive em detrimento dos interesses pessoais de uma pequena fatia de malfeitores, que atuaram nos últimos anos apenas e tão somente para saquear o Santos Futebol Clube, cabe esclarecer que diante dessas irregularidades encontradas, muitas delas inclusive com reflexos no âmbito penal, o Santos Futebol Clube adotará, nos próximos dias, as medidas desportivas, judiciais (cíveis e criminais) cabíveis contra todos esses malfeitores, com vistas a obter decisões que os condenem ao pagamento da justa reparação dos prejuízos materiais e morais que causaram ao Clube;

5. Enquanto os titulares desses interesses, que estão sendo contrariados por uma gestão proba e compromissada única e tão somente com a proteção do Santos Futebol Clube, procuram afastar o Presidente do cargo para o qual foi democraticamente eleito pela assembleia dos Sócios e provocar um ambiente de incertezas e de insegurança, a direção reafirma o seu compromisso de atuar de forma intransigente na defesa dos interesses sociais, cumprindo com as promessas da sua vitoriosa campanha;

6. Todo relatório apresentado pela auditoria está disponível no portal da transparência do Santos Futebol Clube para que todos os interessados em acompanhar a real situação tenham acesso às informações.

7. O Santos Futebol Clube é muito maior do que esses malfeitores, de modo que serão adotadas, de agora em diante, todas as medidas contra quem quer que seja, para que o Clube seja reparado de todos os prejuízos que experimentou nos últimos anos.

8. Vamos para a luta, na certeza de que o Santos Futebol Clube é muito maior do que tudo e do que todos!