Atuações do Santos: veja quem foi bem e quem foi mal na vitória contra o Cuenca

O Santos venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 0 na noite da última terça-feira, na Vila Belmiro, e garantiu vaga nos playoffs na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Peixe teve diversos destaques ao longo do duelo, como Gabigol, Gabriel Bontempo, Miguelito, Igor Vinícius e Escobar. Já Barreal e Moisés foram as principais decepções santistas.

Gabigol, novamente, chamou a responsabilidade para si em meio à ausência de Neymar. Participou do jogo como pôde, buscando tabelas e se movimentando. Foi peça importante para as triangulações da equipe e saiu de campo como herói com um gol e uma assistência para Bontempo, tendo calma para tomar as melhores decisões em campo. Vem reencontrando a boa fase.

Bontempo foi outro nome que chamou a atenção. O camisa 49 vem se mostrando cada vez mais consistente e participou de dois dos três gols do Santos na partida. Correu bastante, se movimentou e fez a função de pisar na área como um elemento surpresa. Foi muito ativo ao longo da partida e foi premiado com o terceiro gol do Peixe, saindo cara a cara com Ferrero e dando uma bonita cavadinha.

Miguelito também não brilhou, mas foi importante na construção da vitória. Embora tenha tomado muitas decisões erradas e segurado demais a bola em determinados momentos, o boliviano saiu de campo com um gol em uma jogada que parecia finalizada. O meia dominou já colocando na frente e a bola quase saiu pela linha de fundo, mas ele conseguiu a finalização cruzada e marcou. Não fez um grande jogo, mas ajudou.

Igor Vinícius foi um dos destaques positivos do Peixe. O lateral direito fez uma partida correta defensivamente e apoiou muito o ataque, se tornando uma espécie de válvula de escape pelo corredor. Participou do jogo ofensivo do Santos e deu a assistência para o gol de Gabigol ao pisar na área para cruzar.

Escobar, para encerrar os destaques positivos, também teve grande atuação. O argentino foi soberano defensivamente e se portou muito bem, cedendo pouquíssimos espaços aos atacantes do Cuenca. Mostrou muita garra, como sempre, e foi importante para a saída de bola do Peixe.

Barreal, por outro lado, foi um dos piores em campo. O atacante, que retomou a vaga no time titular após cumprir suspensão, não fez valer a chance. O argentino pegou pouco na bola e mal participou das tramas ofensivas do Santos, com pouca aproximação com os demais companheiros. Ainda perdeu um gol cara a cara no início do segundo tempo e poderia ter errado na jogada do segundo gol, mas Miguelito resolveu a jogada com a bola na rede.

Moisés, por fim, entrou mal. O atacante não conseguiu ajudar o Santos a puxar contra-ataques e ainda cometeu um pênalti na reta final da partida, mas foi salvo por Brazão, que defendeu.

Situação na Sul-Americana

Com o resultado, o Santos terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, se classificando aos playoffs da Copa Sul-Americana. Com sete pontos, o Peixe fechou com a mesma pontuação do San Lorenzo, mas garantiu a vaga no saldo de gols (dois contra um do time argentino). O time do técnico Cuca, agora, aguarda a definição dos grupos da Libertadores para saber quem será seu adversário nos playoffs.

Próximo jogo do Santos