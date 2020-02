Arthur Gomes relembra primeiro gol com a camisa do Santos

O dia 3 de fevereiro é uma data bastante especial para o atacante Arthur Gomes, do Santos. Na última segunda-feira, completaram exatamente três anos que o atleta fez seu primeiro gol como profissional, na vitória da equipe sobre o Linense por 6 a 2, no Campeonato Paulista de 2017.

“Esse gol foi um dos mais importantes e um dos que mais me recordo, porque foi o primeiro gol pelo profissional, além de ser na Vila Belmiro, onde eu cresci e pude ver meus ídolos jogarem, então para mim é muito especial. Fico feliz que depois de três anos, fiz outros vários gols e hoje poder relembrar esse me faz pensar que ainda terão outros por vir. Vou seguir trabalhando”, declarou Arthur ao relembrar o gol.

Emprestado à Chapecoense em 2019, o atleta conseguiu se destacar na equipe catarinense e foi mantido no elenco santista para a atual temporada. No Paulistão, o atacante vem sendo utilizado pelo técnico Jesualdo Ferreira e marcou um dos gols da vitória do Peixe sobre o Guarani por 2 a 1, na segunda rodada da competição.

Nessa partida, o atacante sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita e foi diagnosticado com um estiramento de grau 1. O atleta deve passar por tratamento para se recuperar e estar disponível para o próximo compromisso do Santos, contra o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira, às 20 horas (Brasília).