Arthur Gomes projeta evolução e elogia Jesualdo: “Dispensa comentários”

De volta ao Santos após ser emprestado para a Chapecoense, Arthur Gomes concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Entre outros assuntos, o atacante de 21 anos opinou sobre a chegada do técnico Jesualdo Ferreira ao Peixe.

Arthur Gomes rasgou elogios a Jesualdo, afirmando que espera crescer sob o comando do português: “Posso evoluir muito. Dispensa comentários por tudo que viveu, ganhou tudo. Vou extrair o máximo de coisas boas, tentar aprender com ele e companheiros também. Darei o melhor a cada treino para dar um recado a ele”.

O jovem atacante espera aproveitar o período de pré-temporada para convencer o treinador de que pode ajudar o Santos. Arthur, inclusive, espera defender o Peixe no Campeonato Paulista, que, de acordo com ele, não é uma competição de menor relevância.

“Muito importante o Paulista. É o primeiro do ano. Se eu tiver oportunidade de jogar, ficarei feliz. Fazer um bom trabalho para ter sequência. Paulista é importante como todos. Temos que focar em ganhar e depois os outros”, afirmou o jogador.

Ainda que tenha altas expectativas, Arthur afirma que volta com os pés no chão e espera conquistar seu espaço aos poucos: “Quero sempre jogar, mas se for para ficar no banco, estou aqui. Sempre buscando a titularidade. Chego agora, é pé no chão. Há muito a trilhar. Ainda não deu para perceber tanta diferença entre Sampaoli e Jesualdo. São dois dias de trabalho. Dispensa comentários, ganhou por onde passou, cobra muito nos treinos. É procurar evoluir e crescer a cada dia”.

