Arthur Gomes, do Santos, mostra habilidade em cima de esteira; veja vídeo

O atacante Arthur Gomes, do Santos, esbanjou habilidade com a bola em vídeo publicado na noite desta segunda-feira, em seu Instagram.

Arthur se apoia na esteira e, com os pés no alto, domina de letra, faz embaixadinha, emenda um “zerinho” e toca virando a cara. Assista abaixo.

Arthur Gomes se firmou no elenco profissional do Peixe depois de empréstimo à Chapecoense e vinha ganhando espaço com o técnico Jesualdo Ferreira antes da paralisação no futebol brasileiro por conta do novo coronavírus. São dois gols em oito jogos na temporada.