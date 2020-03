Arthur Gomes fala sobre San-São sem torcida: “parece até amistoso”

A derrota por 2 a 1 do Santos para o São Paulo, no último sábado, teve o Morumbi vazio, como medida preventiva contra a pandemia de coronavírus. Autor do gol do Peixe, Arhtur Gomes lamentou o clássico sem público nas arquibancadas.

“É muito ruim porque jogar sem a torcida parece até um amistoso. É muito ruim, porque a torcida é o que alegra o futebol. A gente se sente mais motivado quando está com a torcida. Infelizmente não teve e a agente tem que passar por essa adversidade”, falou o atacante.

Com o aumento dos casos confirmados de Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol determinou que os jogos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro fossem realizados com portões fechados. A Federação Paulista de Futebol acatou o pedido e, por isso, o San-São aconteceu sem torcida.

Ainda na última sexta-feira, o volante Jobson, que acabou expulso no clássico, já havia lamentado o jogo sem público, mas concordou pelo bem da saúde de todos.

“Prefiro com torcida. Sem eles, perde um pouco da essência. Somos apaixonados por futebol. Torcedores deixam de fazer muita coisa para estar no estádio. Mesmo com gente vendo pela televisão, deixa o cenário triste. Mas, é melhor a saúde de todos do que corrermos risco”, havia dito o volante.

Com a derrota de virada no San-São, o Peixe parou nos 15 pontos, mas ainda mantém a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. Com o jogo da Libertadores adiado, o Santos só volta a campo no próximo sábado, às 17h, quando recebe o Santo André na Arena Barueri.

