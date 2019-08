Apresentado no Santos, Pará celebra retorno para “casa”

Na tarde desta segunda-feira, o Santos apresentou oficialmente o lateral-direito Pará, novo reforço para a sequência da temporada. O jogador, que veio do Flamengo, recebeu a camisa 31 das mãos do presidente José Carlos Peres.

Durante a apresentação, o presidente do Peixe revelou que o jogador, que já atuou pelo clube alvinegro entre 2008 e 2012, foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

“Hoje estamos apresentando mais um jogador. Um pedido de Sampaoli. Falar do Pará é fácil. Esteve por aqui, ganhou títulos e é um jogador de grupo. Muito querido por nós. Gostaria de dizer ao Pará para que venha ser campeão com a gente. Ainda temos muitas rodadas. São 25 decisões. Dentro de campo, cada partida é matar um leão. Seja bem-vindo, Pará”, disse Peres.

Já vestido com o manto santista, Pará celebrou o retorno ao clube que ele chama de “casa”, e projetou o possível título brasileiro no final do ano.

“Para mim é um prazer enorme estar voltando para a minha casa. Fui muito feliz aqui. Agora, o clube está vivendo um momento importante. Estou aqui para ajudar dentro e fora de campo. Se Deus quiser, estaremos comemorando este título no fim do ano”, afirmou.

O lateral-direito, em tese, chega para ser uma sombra de Victor Ferraz, e também já comentou sobre a concorrência na posição.

“O Santos sempre jogou dessa forma. Com a chegada do Sampaoli, ele está conseguindo colocar o time ainda mais para frente. Estou aqui para somar. O Ferraz já tem tempo de clube e está identificado com a torcida, mas vou brigar pelo meu espaço e tentar me encaixar”, completou.