Após sofrer trauma na cabeça, Jorge é liberado e será avaliado nesta sexta

Na última quarta-feira, o lateral-esquerdo Jorge deu um susto na torcida do Santos. O jogador sofreu um trauma na cabeça, após dividida com Jobson no treinamento. O defensor ficou em observação no CT Rei Pelé, e foi liberado nesta quinta para ir para a casa.

Porém, nesta sexta, Jorge passará por uma avaliação com os médicos do Peixe. O lateral sequer foi a campo na atividade desta quinta, mas passa bem e deve participar normalmente das atividades do time comandado por Jorge Sampaoli.

O plantel do Santos treinará em dois períodos na sexta e no sábado. Os trabalhos serão alternados entre o CT Rei Pelé e a Vila Belmiro. No estádio, o Alvinegro Praiano fará um jogo-treino contra o São Bento, às 10h00 (horário de Brasília). A partida, portanto, será de portões fechados à imprensa e ao público.

Segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 20 pontos, o Santos volta a campo no dia 13 de julho para enfrentar o Bahia. O confronto será na Arena Fonte Nova em Salvador, às 19h00 (horário de Brasília).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com