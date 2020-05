Após reativar perfil, Marinho é criticado nas redes sociais e rebate torcedores

Nos últimos dias, o atacante Marinho passou um tempo afastado das redes sociais por ter ficado chateado com a diretoria do Santos pela redução salarial. Após reativar o perfil no Instagram, o jogador foi criticado por torcedores do Peixe nos comentários de uma foto publicada nesta terça-feira.

“De quase ídolo do Santos, tu agora é o maior símbolo da ganância!”, escreveu um usuário. “O roupeiro, massagista e a tia da cozinha podem perder o emprego, né? Mas tu não pode passar 3 meses recebendo 30% do teu salário astronômico, deveria ter vergonha, Marinho. Achava você um cara f…, mas só é mexer no bolso do homem que conhecemos quem realmente ele é”, afirmou outro torcedor.

Marinho não gostou da reação nos comentários de sua publicação e até rebateu algumas críticas, afirmando que não recebe o salário há quatro meses e que “se fosse por dinheiro, já teria saído” do clube.

“Não preciso provar para ninguém meu caráter. Todos que me conhecem sabem, então fique em paz, meu amigo! Se fosse por dinheiro, já teria saído do clube. Quatro meses que não recebo, estou por respeito e por gostar do clube”, rebateu o jogador de 29 anos.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Santos decidiu reduzir o salário de jogadores e parte dos funcionários em 70%. Marinho reclamou publicamente do corte e suspendeu a conta na rede social até a tarde desta segunda-feira, quando retomou a atividade no perfil e desejou dias melhores aos seguidores.

