Após oito estrangeiros, Peres diz que Santos só pensa em reforços brasileiros

O presidente do Santos, José Carlos Peres, fuçou o mercado americano desde dezembro de 2017 atrás de reforços, mas agora não pensa em trazer outros estrangeiros.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Peres afirmou que o Peixe só procura contratações brasileiras, mesmo com a saída de Copete para o Pachuca (MEX).

O Alvinegro teve seis gringos no primeiro semestre e segue com esse número depois da vinda de Uribe – a relação não conta com Bryan Ruiz, fora dos planos de Jorge Sampaoli, e Jackson Porozo, ainda na equipe sub-20: Aguilar, Cueva, Derlis, Sánchez e Soteldo são os outros do exterior e à disposição do elenco.

À procura de um lateral-direito e um meio-campista, o presidente Peres recebe sugestões de novos estrangeiros, porém, garante que a comissão técnica só pensa em brasileiros e conta com os seis gringos. O limite é de cinco relacionados por partida e um será cortado a cada oportunidade com todos à disposição.

Os estrangeiros contratados por Peres em sua gestão:

Aguilar e Uribe (Colômbia)

Bryan Ruiz (Costa Rica)

Cueva (Peru)

Derlis (Paraguai)

Porozo (Equador)

Sánchez (Uruguai)

Soteldo (Venezuela)