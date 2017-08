Após levar Cleber, Coritiba fica próximo de tirar Longuine do Santos

Após acertar com o zagueiro Cleber, o Coritiba está bem próximo de fechar empréstimo de Rafael Longuine até o final do ano. Assim como o zagueiro, o meia foi liberado pelo Santos e está analisando a proposta com seu estafe antes de dizer ‘sim’ ao Coxa.

O namoro do alviverde com o Longuine é antigo, afinal, os paranaenses já tentaram contratá-lo em 2016 e no começo deste ano. Nas duas oportunidades, o jogador de 27 anos recusou. Desta vez, porém, o meia está inclinado a aceitar a oferta.

Contratado pelo Peixe em 2015 após se destacar no Paulistão com o Audax, Rafael Longuine nunca emplacou uma grande sequência como titular do alvinegro. No começo deste ano, ele fez bons jogos sob o comando de Dorival Júnior e acabou renovando seu contrato até 2021.

Com a chegada de Levir Culpi, porém, o meia perdeu espaço para Jean Mota, Vecchio e Léo Cittadini. O atleta soma 12 jogos na temporada. A última atuação foi diante do Flamengo, em vitória por 4 a 2 na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, no dia 26 de julho.