Após indicações de Jesualdo, Santos “fecha” comissão técnica

O técnico Jesualdo Ferreira trará cinco profissionais de sua confiança para o Santos: os auxiliares Rui Águas, António Oliveira e Daniel Gonçalves, o preparador físico José Pedro Pinto e o analista de desempenho Pedro Bouças. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

Rui Águas treinava a seleção do Cabo Verde, enquanto António Oliveira dirigia o Kazma, do Kuwait, e Daniel Gonçalves teve passagem pelo Sporting de Portugal. José Pinto trabalhou com Jesualdo no Al-Sadd, no Catar, e Pedro Bouças foi comandante do time feminino do Benfica.

Jesualdo Ferreira e seus colegas de comissão chegarão ao Brasil no início da manhã desta terça-feira, no Aeroporto de Guarulhos. A reapresentação do elenco santista está marcada para quarta, no CT Rei Pelé.

O sexteto se juntará ao auxiliar Serginho Chulapa, os preparadores de goleiros Arzul e Juninho, o preparador físico Marco Alejandro e os analistas Bebeto Sauthier, Diogo Meschine e Vitor Saad.