Após golaço e classificação, Lucas Sena fala em “colocar base do Santos onde merece”

Lucas Sena chamou a atenção ao fazer um golaço de falta pela equipe sub-20 do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Juventus no último sábado, fora de casa. O gol garantiu a classificação do Peixe para as quartas de final do Campeonato Paulista da categoria com uma rodada de antecedência.

Lucas é atacante de origem, mas tem atuado como lateral-esquerdo nessa temporada. O jovem de 19 anos fala em colocar a base do Peixe onde merece após campanhas ruins consecutivas.

“Meu gol foi muito importante não apenas para mim, mas também para a nossa equipe. Pois essa classificação antecipada quebrou um tabu que vinha no sub-20 há algum tempo. Estamos trabalhando e buscando colocar as categorias de base do Santos no lugar onde ele sempre esteve”, disse Lucas Sena.

“Estamos bastante confiantes e com boas expectativas de chegar longe e também buscar o título. Estamos trabalhando muito forte e nos preparando bastante. Defendemos a camisa do Santos e por isso precisamos sempre pensar grande”, completou.

O Santos cumpre tabela contra o Ituano no próximo sábado, no CT Rei Pelé. Antes, a equipe sub-20 visita o Botafogo nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pelo Brasileiro. Na competição nacional, o Peixe está mal e ocupa a 16ª colocação, já eliminado.