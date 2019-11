Após exames, Diogo Vitor inicia rotina de treinos no Santos

Diogo Vitor iniciou nesta quinta-feira a rotina de treinos no Santos. Após exames, o Peixe preparou um cronograma para o recondicionamento físico do meia-atacante. O primeiro trabalho foi na academia no CT Rei Pelé.

Fora dos campos desde abril de 2018, Diogo precisa perder alguns quilos antes de trabalhar com bola. Para acelerar o processo, o atleta de 22 anos começou a treinar também com um personal.

Diogo Vitor atuou pela última vez diante do Estudiantes, pela Libertadores da América. O jogador foi suspenso por 18 meses após um exame antidoping flagrar o uso de cocaína na partida contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

A expectativa do clube é que Diogo reúna condições físicas e técnicas suficientes para iniciar a pré-temporada em 2020 com o restante do elenco.