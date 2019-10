Após empate, Sampaoli admite dificuldade em alcançar o Flamengo

Com o empate neste domingo contra o Internacional, o Santos está agora a dez pontos do líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para o técnico Jorge Sampaoli, a partida foi equilibrada, com uma equipe “vencendo” cada tempo, e só resta ir buscando o resultado para chegar o mais longe possível na tabela da competição.

“Nós sabíamos que essa partida seria muito difícil aqui, Inter não perdeu ainda neste campo. Fizemos um primeiro tempo em que fomos superiores. No segundo tempo perdemos um pouco o jogo e o Inter aproveitou, a partida ficou mais equilibrada”, iniciou em entrevista coletiva após a partida.

“A diferença que tem (com o Flamengo) é mais a ver com o rendimento de uma equipe que ganha todas as rodadas. Nos custa seguir esse ritmo. Temos que estabelecer um vínculo com o jogo, não estamos mirando ninguém, só queremos chegar o mais alto possível na tabela“, completou.

Sem reclamar da arbitragem, que anulou um gol do Peixe logo nos primeiros minutos de duelo, Sampaoli ainda falou sobre a sequência da temporada, enalteceu o aproveitamento do Rubro-Negro e disse que, em novembro, a equipe saberá exatamente pelo que estará brigando.

“Essa partida era muito difícil. Vencemos Vasco, Palmeiras, empatamos aqui, agora temos Ceará, Corinthians e Atlético-MG. Toda partida tem um sacrifício, todos estão preparados para competir. O Flamengo está tendo um rendimento superlativo, eles se preparam para este tipo de coisa também. Vamos ver pelo que brigar em novembro. Tivemos um período ruim, vimos abrirem vantagem. Agora estamos tentando retomar pouco a pouco e seguir buscando”, finalizou.

Com o resultado, o Peixe caiu para a terceira colocação do Brasileiro, visto que o Palmeiras venceu o Botafogo e retomou a segunda posição, no último sábado. Agora, a equipe volta suas atenções para o duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília). Para o confronto, Sampaoli não poderá contar com Marinho e Uribe, que levaram o terceiro amarelo neste domingo e cumprirão suspensão.