Após derrotas, Sampaoli planeja recuperar estilo que garantiu ponta

O Santos ainda figura na liderança do Campeonato Brasileiro, mas perdeu as duas últimas partidas pelo torneio nacional. Após o revés diante do Cruzeiro neste domingo, o técnico Jorge Sampaoli, ainda no Mineirão, sublinhou a necessidade de retomar a campanha de sucesso.

“Agora, vamos ter que encontrar o estilo de jogo que nos levou até aqui. Precisamos tratar de gerar mais pressão em casa e também fora. Independentemente das circunstâncias do jogo, o time que ter uma capacidade de reação”, declarou o argentino.

Jorge Sampaoli viu seus planos comprometidos ainda antes do primeiro minuto da partida disputada em Belo Horizonte. Gustavo Henrique derrubou Pedro Rocha na entrada da área e, após consultar o VAR, Anderson Daronco mostrou o cartão vermelho ao zagueiro do Santos.

“As circunstâncias de jogo foram totalmente inesperadas. Viemos com muita esperança e, lamentavelmente, encontramos uma mudança logo no começo. Enfrentamos um time com atletas muito capazes e que nos fizeram sentir o homem a mais”, afirmou Sampaoli.

No final do primeiro tempo, Fred marcou para o Cruzeiro e encerrou um jejum de 16 jogos. No começo da etapa complementar, o centroavante escorou como pivô para finalização certeira de Thiago Neves. Em inferioridade numérica, o Santos praticamente não conseguiu ameaçar o gol de Fabio.

Com 32 pontos ganhos, dois de vantagem sobre Flamengo e Palmeiras, o Santos permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 16ª rodada o time alvinegro volta a campo para enfrentar o ameaçado Fortaleza às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio da Vila Belmiro.