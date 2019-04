Após derrota no Paulista, Santos se prepara para Copa do Brasil

Derrotado pelo Corinthians na primeira partida pela semifinal do Campeonato Paulista, o Santos inicia a semana com o foco na Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o time dirigido por Jorge Sampaoli já começa a preparação para o confronto com o Atlético-GO.

Pela terceira fase do torneio nacional, o Santos entra em campo para encarar o adversário goiano às 19h15 (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly. O segundo e decisivo confronto está marcado para as 21h30 de 11 de abril, com mando da equipe praiana.

“Nós pensamos que a Copa do Brasil é importante”, disse Sampaoli, quando questionado se pode poupar jogadores. “Então, vamos ver como estão todos, se podemos voltar a ter o Gustavo (Henrique), que estava lesionado. Se pode jogar o Aguilar”, acrescentou.

Escalado como titular contra o Corinthians, Felipe Aguilar precisou deixar o gramado de ambulância após choque de cabeça com Danilo Avelar ainda no primeiro tempop. Levado ao Hospital Sírio Libanês, ele passou por tomografia e não teve qualquer alteração clínica detectada.

“Vamos tentar fazer o possível para seguir dentro de um torneio também muito importante”, disse Sampaoli, sobre a Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Corinthians está marcado para as 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Estádio do Pacaembu.