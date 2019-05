Após confusão, CBF confirma decisão entre Santos x Atlético-MG no Pacaembu

Após confusão, a assessoria de imprensa da CBF confirmou Santos x Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 6 de junho, no Pacaembu

O site da CBF havia informado a mudança para a Vila na última segunda-feira, depois voltou atrás, mas manteve uma nota oficial errada no ar. Peixe recebeu um ofício com a alteração e cobrava uma posição oficial da confederação.

A programação do Santos inclui Atlético-MG (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, dias 6 e 9) no Pacaembu e Corinthians (Brasileirão, dia 12) na Vila Belmiro.

