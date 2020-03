Após cobrança de Veríssimo, Jesualdo diz que saída do zagueiro seria “perda muito grande”

Mesmo com a vitória do Santos sobre o Delfín, um dos assuntos mais comentados na Vila Belmiro nesta terça-feira foi a entrevista de Lucas Veríssimo após a partida. Perguntado sobre um suposto interesse do Atlético-MG em sua contratação, o zagueiro citou propostas recebidas e reivindicou uma valorização no Peixe.

Logo depois, Jesualdo Ferreira concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre a declaração de Veríssimo. O treinador garantiu que não pode intervir na situação, mas que dará sua opinião em relação ao futuro do jogador. O técnico acredita que uma eventual saída do defensor significaria uma “perda muito grande” para o Alvinegro.

“A questão que o Lucas expôs publicamente… Deve ter suas razões e precisa ser resolvida indiscutivelmente. Que seja resolvido a favor da continuidade. Se eu vou intervir ou não, treinador dá opinião e faz força. Farei, mas de forma elegante, respeitando o que são as opiniões do jogador e do clube. São situações que acontecem muitas vezes, principalmente no futebol brasileiro, onde se pode transferir por quase um ano. Episódios vão acontecer, instabilidade permanente”, afirmou Jesualdo.

“Para ter dito isso, da forma que disse, é porque sente lá dentro e é bom que o presidente tente resolver da melhor forma. E a melhor é continuar no Santos, motivado. Ficou fora muito tempo, jogou só a sétima partida, tem recuperado jogando, deveria treinar mais. Mas da forma como ele se portou até agora, se isso acontecer seria uma perda muito grande para o clube e para a equipe”, completou.

Desde que se firmou na zaga do Santos, Veríssimo recebeu propostas do futebol europeu em 2017 e 2018. No entanto, o clube esperava receber ofertas vantajosas pelo jogador no final do ano passado, o que não aconteceu. Dessa forma, o defensor permaneceu no plantel do Peixe.

Com o resultado desta terça, o Santos se isolou na liderança do grupo G, com seis pontos somados. Na próxima rodada, a equipe recebe o Olímpia, na Vila Belmiro, na terça-feira que vem, às 21h30. Antes disso, o Peixe visita o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, no sábado, às 19h.