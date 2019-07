Após cinco meses no Santos, aposta do presidente não emplaca e pode sair

Alan Cardoso foi contratado pelo Santos em fevereiro, após 13 anos no Vasco, e era uma das apostas do presidente José Carlos Peres para o elenco profissional. O lateral-esquerdo, porém, ainda não emplacou e pode ser negociado por empréstimo.

Alan chegou, a princípio, para a equipe de transição, grupo observado por Jorge Sampaoli e à disposição no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogador de 21 anos não chamou a atenção da comissão técnica até aqui.

“Alan treina no sub-20 para voltar à boa forma. Teve bom desempenho no clube de origem (Vasco). Tem toda possibilidade de estar aqui, no profissional”, disse Peres, em maio.

Alan Cardoso só pode atuar no Brasileiro de Aspirantes, por ter estourado a idade para o sub-20, e mesmo assim tem sido reserva, ora de Rhuan, atleta da posição, ora de Lucas Sena, atacante que se firmou como ala. No profissional, a concorrência é ainda mais difícil, com Jorge titular e Felipe Jonatan como opção. A última partida foi contra o Corinthians, em derrota por 1 a 0 no dia 26 de junho.

Sem espaço e treinando separadamente em algumas ocasiões, Alan pode ser emprestado. O contrato vai até 27 de fevereiro de 2021. O Vasco ficou com 20% de seus direitos econômicos.

