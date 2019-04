Após bom Carioca, atacante africano volta ao Santos para resolver futuro

Com poucos atacantes à disposição, o Santos pode ganhar mais uma opção, sem contratar. Isso porque, Yaya Banhoro voltará ao Peixe. O jogador nascido em Burkina Faso disputou de o Campeonato Carioca pelo Bangu, e regressa para cumprir o contrato até o final de 2019.

O atacante de 23 anos será analisado pela comissão técnica de Jorge Sampaoli e resolverá o seu futuro. Caso agrade ao argentino, seguirá no elenco, do contrário, será repassado a outros interessados.

Ponte Preta, Chapecoense, Náutico, Botafogo-SP, além de clubes do exterior já demonstram interesse em contar com o futebol do africano. A Macaca é a favorita a ficar com Yaya, por ter sido a equipe que o atleta defendeu antes de atuar no Bangu.

Pelo clube carioca, Yaya Banhoro anotou dois gols em dez jogos, um deles em cima do Vasco, na semifinal do Carioca. O jogador foi peça fundamental para o Bangu alcançar o terceiro lugar no estadual do Rio de Janeiro, classificando inclusive para a Série D de 2020.

O africano chegou ao Brasil em 2014 para jogar no Londrina. Três anos depois, o Santos o contratou, mas pouco utilizou o atacante, que foi repassado para a Ponte. Em Campinas, conseguiu uma convocação pela seleção de Burkina Faso para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Como atua pelo lado do campo, Yaya chegaria para brigar por posição. Sampaoli conta para o setor Derlis González, Rodrygo, Soteldo, Eduardo Sasha e Arthur Gomes. Enquanto isso, o treinador prepara o Peixe para enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

